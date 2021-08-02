DHA/AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da 2, Muğla'da 4, Tunceli'de ise 1 olmak üzere toplam 7 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'da 2 noktadaki orman yangınına şu anda farklı su atma kapasitelerine sahip 7 uçak ve 20 helikopter ile müdahale gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde Muğla'da 4 noktada devam eden orman yangınlarına ise 6 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede 3 uçak da idari görevlerde kullanılıyor.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hırvatistan tarafından gönderilecek uçağın bugün akşam saatlerinde yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi. İspanya'nın göndereceği 2 uçağın ise yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarında görev alacağı bildirildi.

Hava gücü içinde yer alan 10 helikopterin ise Adana, Mersin, Hatay gibi kentlerde söndürülen orman yangınlarında soğutma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

KIRŞEHİR'DE AĞUSTOS AYI SÜRESİNCE ORMANLIK ALANLARA VE AĞAÇLANDIRMA SAHALARINA GİRİŞ YASAKLANDI

Kırşehir'de, ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırşehir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 6'NCI GÜNÜNDE



Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere bir başka yangın bölgesi Marmaris'e geçti.

GÜNDOĞMUŞ'TA 7 MAHALLE TEHDİT ALTINDA

Altıncı günde Manavgat'ta Çardak Mahallesi Beydiğin mevkisi, Yaylaalan, Tilkiler, Sevinç ve Ahmetler Köyü'nün Akseki bölümünde devam eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. 29 mahallesi bulunan Gündoğmuş'un kırsaldaki 7 mahallesi de alevlerin tehdidi altında. Ortagonuş Mahallesi tamamen yanarken, Ümütlü, Senir, Çayırözü ve Narağacı mahalleleri tedbir amaçlı tamamen boşaltıldı. Çayırözü ve Narağacı'nda yalnızca yetişkin erkekler kaldı. İlçe merkezine güvenli bir noktada oluşturulan 70 konut, ilçe merkezinin tahliyesi halinde kullanılmak üzere hazırlandı.

'GÜNDOĞMUŞ YANARSA BATI TOROSLAR YANAR'

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sabotaj idddialarını değerlendirdi. İlçe ve çevresinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren olmadığını belirten AK Partili Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.

AHMETLER'DE TIRMIKLI MÜCADELE

Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde oturanlar, tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler'deki köylülere, Manavgat ve Antalya'da yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.

TIRMIKLA TAMPON BÖLGE

Gebece tarafındaki yangının Ahmetler'e doğru ilerlediğini belirten köy halkından eğitimci Mustafa Koç, 'tahliye edin' denilmesine rağmen, halkın köyü terk etmediğini ve birlikte tampon bölge oluşturulması kararı alındığını açıkladı. Bu kapsamda hem köyde ikamet edenler hem de köy dışındaki Ahmetlerliler ile 'Tırmığını al da gel' diye başlattıkları kampanyaya destek veren gönüllülerin katılımıyla, ormanlık alanla yerleşim merkezi arasındaki çalılık, makilik yanabilecek bölgede, 40-50 metrelik tampon bölge oluşturarak yangının önünün kesilmesi hedefleniyor.

KADINLAR ÖN CEPHEDE

Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi çalışmalarına köylülerin destek verdiğini de anlatan Koç, "Köy halkı olarak hep beraber ortak kararla hareket ediyoruz. Bugün ormanlık anandaki yangına helikopterlerle de ciddi düzeyde söndürme desteği geldi. İnşallah ormanlık alanımız da kurtarılır. Bugün herkes çok yoruldu ama günün özetini bu görsellerde görebilirsiniz. Herkesin gönlünde yer eden Ahmetler'in kadınları köylerini terk etmedi ve yine ön safta cephedeydiler. Kadınlarımızla ve köylülerimizle bir kere daha gurur duydum. Ahmetler bugünkü kadar hiç kalabalık olmadı. Hiç tanımadığımız insanlardan, bölgelerden, belediyelerden destek yağdı. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

ORMANA GİRİŞLER YASAK

Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler, 30 Temmuz'da yasaklandı. Yangın riski nedeniyle alınan karara göre, 31 Ağustos'a kadar 'Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır' kararı alındı. Bölgede yangınla mücadele eden ekipler, bu yasak kararına rağmen vatandaşların ısrarla piknik alanlarına girmeye ve mangal yakmaya çalıştığını, bunun da işlerini bir hayli zorlaştırdığını ifade etti. Diğer bir sıkıntının da tahliye kararı alınan mahalle ve köyleri, vatandaşların boşaltmamakta direnmesi olduğu kaydedildi.

AKSEKİ'DEKİ ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gece boyuna karadan yapılan müdahale, sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevlerin, yerleşim yerlerine ulaşması yoğun müdahaleyle engellendi. Ancak olası bir riske karşı mahalle sakinleri sık sık uyarılıyor.

Yangının Güneykaya Mahallesi'nde de yayılmaması için alevlerle mücadele devam ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Bölgedeki Gülen Dağ'da ise yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yangın etkisini sürdürüyor, alevlerin sınırdaki Manavgat'a bağlı mahallelere sıçramaması için de havadan müdahaleye devam ediliyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için cansiparane çalıştıklarını bildirdi.

MARMARİS İLE KÖYCEĞİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARINA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

BURSA'DA 1 EYLÜL'E KADAR PİKNİK ALANLARI VE MESİRE YERLERİNDE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Bursa'da piknik ve mesire yerleri ile Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki "Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu"nun aldığı kararla Bursa ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire yerleriyle Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılması kararlaştırıldı.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yeniden başladı.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi.

Alevlerin yerleşim alanına sıçrama ihtimaline karşı mahalle sakinleri uyarıldı. Arifler Mahallesi'ndeki yangın, rüzgarın etkisiyle Çukurincir Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Çukurincir Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Arifler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

'HEDEF 3 GÜN İÇİNDE SÖRDÜRMEK'

Türk pilotlarla birlikte Rus ve Ukraynalı pilotlar da görev alarak yangınla mücadele ediyor. Denizli'den geldiğini belirten pilot Seyrani Girok, yer ve hava ekibinin canla başla çalıştığını söyledi. Yangının üstesinden geleceklerini belirten Girok, "Önceliğimiz insanların canlarını, evlerini kurtarmak. Ormanlarını da kurtarmak istiyoruz. 3 gün içinde yangınları tamamen söndürmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Adana ve Marmaris yangınını söndürüp buraya geldim. İnşallah bunu da söndüreceğiz" dedi.

SU TANKI 2,6 TON SU ALIYOR

Helikopterlerin su atışı yaptığı tankın içine çok sayıda kişi rahatlıkla girebiliyor. Büyük boyutlarda üretilen tank, helikopterin alt kısmına mekanizmayla bağlanıyor. Su doldurma havuzlarına giden helikopter, 2 bin 600 kilo suyu hazneye doldurup, yangın bölgesine geldiğinde tankın alt kısmından suyu bırakıyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yayımladığı meteorolojik değerlendirmede hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Günün en yüksek sıcaklıklarının Muğla'da 38-41 ve Antalya'da 40-43 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, "Hafta boyunca kıyı kesimlerde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.

Hava sıcaklıklarının 6 Ağustos'ta mevsim normallerine döneceği kaydedildi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz" açıklaması yapıldı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangınını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası, 4 bin 800 ormanın kahramanları görevde" denildi.