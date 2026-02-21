İSTANBUL 16°C / 6°C
Güncel

Mudanya-Altıntaş sahil yolu yeniden trafiğe kapandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ulaşıma açılan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, toprak kayması nedeniyle yeniden trafiğe kapandı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı.

Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgeden çekilmesinden kısa süre sonra aynı bölgede yeniden toprak kayması yaşandı.

Trafik ekipleri, yolu yeniden ulaşıma kapattı.

Toprağın kaldırılması için ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

