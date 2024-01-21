İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mudanya Belediyesi'nde işçiye tepki çeken ayrımcılık! 'Yüzde 100 zam' gerçeği ortaya çıktı
Güncel

Mudanya Belediyesi'nde işçiye tepki çeken ayrımcılık! 'Yüzde 100 zam' gerçeği ortaya çıktı

Bursa Mudanya Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, 65 kadrolu işçiye yüzde 100 zam yaparken, belediye şirketi üzerinden çalıştırdığı 490 personele ise yüzde 39.6 zam yaptı. Ayrımcılığa tepki yağdı.

Sabah21 Ocak 2024 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Mudanya Belediyesi'nde işçiye tepki çeken ayrımcılık! 'Yüzde 100 zam' gerçeği ortaya çıktı
ABONE OL

Mudanya'da 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan ve söz verdiği onlarca projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 555 personelin bulunduğu belediyede "zam müjdesi" verdi.

Sabah'ın haberine göre, Türkyılmaz, sosyal medya hesabından "belediyenin kadrolu işçilerine yüzde 100 zam yapıldığı" müjdesini verirken, belediyede çalışan kadrolu işçi sayısının sadece 65 olduğu, belediye şirketi MUDBEL üzerinden sözleşmeli çalıştırılan 490 personelin ise sadece yüzde 39.6 zam aldığı öğrenildi.

Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, "Lafa gelince emekten, halktan bahseden Türkyılmaz yine algıya başvurdu. Belediye Personel A.Ş üzerinden çalışan 490 işçiye 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.6 ve ilave olarak +2 yani yüzde 39.6 oranında zam yapıldı. Bu da en düşük işçinin maaşının yaklaşık 22 bin TL olması demek. Hani nerede 35 bin TL? Sıra icraata gelince algı siyasetine soyunuyorlar" dedi.

  • Mudanya Belediyesi
  • Hayri Türkyılmaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.