İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müezzini bıçaklamıştı... Saldırgan tutuklandı
Güncel

Müezzini bıçaklamıştı... Saldırgan tutuklandı

Mersin'de dün cami avlusunda bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Müezzini bıçaklamıştı... Saldırgan tutuklandı
ABONE OL

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneylioğlu Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir'in bıçakla bacağından yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tekdemir'in taburcu edildiği öğrenildi.

Tekdemir, dün cami avlusunda oturan Ö.T'yi yanında uyuşturucu kullanımı için aparat bulunduğu gerekçesiyle uyarmış, bunun üzerine bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaralayan zanlı, polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından Tekdemir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.