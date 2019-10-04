Müge Anlı canlı yayını DNA sonucu açıklandı! Sevgi, Gülizar Emridağ'ın kızı mı? İşte yanıtı

Müge Anlı canlı yayını DNA sonucu açıklandı. Sevgi, Gülizar Emridağ'ın kızı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1980 yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramaya gelen Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu merak konusu oldu. Müge Anlı DNA sonucu açıklandı mı? Müge Anlı DNA sonucu belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Müge Anlı'nın programına 40 yıl Manisa tren garını bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Sevgi hanım ise programa katılarak 1980 yılında Manisa'ta tren garına terk edildiği ve aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi. Peki, Sevgi Hanım Gülizar Emirdağ'ın kızı mı? İşte bu sorunun yanıtı sizlerle...

MÜGE ANLI DNA SONUCU AÇIKLANDI MI?

Müge Anlı DNA sonucu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Müge Anlı DNA sonucu az önce açıklandı. Müge Anlı'da açıklanan DNA sonucuna göre Sevgi'nin Gülizar Emridağ'ın kızı olmadığı açıklandı.

GÜLİZAR EMİRDAĞ KIZINI ARIYOR

Gülizar Emirdağ Temmuz ayı 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayından yaptığı çağrılar sonrasında ise aynı tarihlerde Turgutlu devlet hastanesinde ebe olarak çalışan bir izleyiciden herkesi umutlandıran açıklamalar yaptı.

Canlı yayına bağlanan ebe hanım tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgilerini verdi.

Eşi aynı yıllarda polis olarak Manisa'da çalışan bir başka izleyici Manisa tren garında aynı tarihte eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu söylediğini ve daha sonra o çocuğun İzmir Karşıyaka çocuk yuvasında götürüldüğünü söyledi.

Bu bilgilerden sonra ise canlı yayına bağlanan Sevgi Hanım "Bende Manisa'da bulunmuşum tren istasyonu olup olmadığını bilmiyorum ama. Temmuz ayında bulunmuşum ve Karşıyaka Çocuk Yuvasına götürürmüşüm. Sonrada evlatlık edinilmişim." açıklamalarını yaparak aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi.

Bütün bu gelişmelerden sonra Sevgi hanım ile Gülizar hanıma DNA testi yapılmasına karar verildi. Dün açıklanması beklenen sonuçlar yetişmediği için bu gün açıklanması bekleniyor. Dün Sevgi hanımın aynı babadan abisi olabileceği tahmin edilen Yılmaz beyden gelecek olan DNA bilgileri ile daha kesin bir sonuç alınması bekleniyor.