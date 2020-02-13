13.02.2020 10:46 - Güncelleme: 13.02.2020 10:46

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanması devam ediyor. Fatma Uyanık'ın davasında 5. duruşma bugün görülecek. Müge Anlı Fatma Uyanık cinayeti son dakika gelişmesi var mı? Fatma Uyanık davasında son durum ne? gibi soruların yanıtlları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetine dair son dakika gelişmeleri gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MÜGE ANLI FATMA UYANIK CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Fatma Uyanık'ın davasında 5. duruşma bugün görülecek. Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetine dair son dakika gelişmeleri gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MÜGE ANLI FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs her şeyi bir bir itiraf etti.

1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler. Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli isim ve babası tutuklandı. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.

FATMA UYANIK'IN CESEDİ NEREDE?

Saatler süren yargılama maratonunun ardından iddiaların odağındaki bir numaralı şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı, aracın kasasında seyahat eden 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın yerinde olmadığını fark edip yoluna devam ettiğini belirtti. Edinen bilgilere göre zanlı, Uyanık'a ait cesedin yerini henüz söylemedi.