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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmesi! Gülümser Bulut olayında son durum ne?

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmesi ne? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Gülümser Bulut olayında son durum araştırması da yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, naylonlanarak kefenlenmiş halde öldürülen Gülümser Bulut hakkında yeni gelişmeler işlenmeye devam ediyor. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Cesedi çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulunan Gülümser Bulut'un katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışmaya neden olmuştu. Bugün Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme açıklandı. Son dakika gelişmesine göre Yunus Kahraman tutuklandı.

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Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi canlı yayında işlenmeye devam ediyor. Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmesi ne? sorusunun yanıtı tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gülümser Bulut olayında son durum araştırması da yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? bu sorunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI? 
Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonra serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'ın avukatı da canlı yayına katıldı. Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıyor. 
 
67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkesinden tutuklama kararı çıktı. Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 
 

 
GÜLÜMSER BULUT OLAYI NEDİR? 
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Gülümser Bulut Ağustos 2018'de evindeki çekyatın altında battaniye sarılı halde aynı evde yaşadığı kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer hanım tarafında ölü bulundu. İddialara göre Hatice Ayhan 3 gün boyunca annesi Gülümser hanımdan haber alamamış ve sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan Hacer hanım ile birlikte evde arama yaptı gelen kokulardan sonra ise çekyatın altındaki annesinin cesedini buldu.
 
Olayın polise bildirilmesinden sonra ise olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı ve 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aynı suçtan tutuklu yargılanan Yunus beyde yine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
 

 
MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT OLAYINDA SON DURUM NE? 
1999 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin katili olan Yunus Kahraman annesi olan Hacer Uyar'ın diğer cesedi bulan kişi olması ile dikkatleri üzerine çekerken güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan telefon detayı herkesi şoke etti. Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uyar ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.
 
Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Gülümser Bulut'un evinin yakınlarında bulunan güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Bulut'un öldürüldüğü gün Yunus Kahraman'ın Gülümser Hanım'ın evinin önünde, elinde kırmızı bir poşetle görüldüğü tespit edildi.

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