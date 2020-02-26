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Müge Anlı Halil Ergül'e ne oldu? Halil Ergül öldü mü? Müge Anlı son dakika gelişmeleri

Müge Anlı Halil Ergül'e ne oldu? Halil Ergül öldü mü? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge Anlı son dakika gelişmeleri de güncel olarak takip ediliyor. Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül hala kayıp. Şüpheli bir şekilde kaybolan 61 yaşındaki adamın kardeşleri, Halil Ergül'ün eşi ve kızından şüphelendiklerini belirtiyorlar. Halil Ergül'ün birlikte yaşadığı kızı ve eşinin 9 gün sonra kayıp başvurusu yapması şüpheleri artırdı. Halil Ergül arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba  10:19 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:19

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül'ün ailesi, Müge Anlı programına başvurmuştu. Şüpheli bir şekilde kaybolan 61 yaşındaki adamın kardeşleri, Halil Ergül’ün eşi ve kızından şüphelendiklerini dile getiriyorlar. Müge Anlı Halil Ergül'e ne oldu? Halil Ergül öldü mü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge Anlı son dakika gelişmeleri de güncel olarak takip ediliyor. Halil Ergül'ün birlikte yaşadığı kızı ve eşinin 9 gün sonra kayıp başvurusu yapması ise tartışıldı.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL'E NE OLDU?

Erzincan’da, aniden kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Halil Ergül'e dair bir iz henüz bulunmadı.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL OLAYI NEDİR?

25 Aralık 2019'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül, Erzincan'da eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı evden anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybının 9. gününde polise başvuran eşi ve kızı babalarından haber alamamıştı.

Bunun üzerine Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül Müge Anlı'ya katılarak kardeşlerini aramaya başladılar.

Maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, maaşını da çekmeyince şüpheler arttı. Fakat Halil'in ailesini aramadan polise gitmesi, Halil'in kardeşlerinin kafasında soru işareti bıraktı.

Bugün yayına katılan Halil'in eşi ve kızı arasında Halil'in kardeşleri arasında kavga çıktı. Halasına küfürlü mesajlar atan Derya ise halasının evlerini bastığını o yüzden o mesajı attığını söyledi.

Kızının verdiği bilgilerde Halil'in epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını da yanına almadığı ortaya çıktı. Daha sonrada Halil'in evden çıkarken anneme gidiyorum bilgisini de vermediğini söyledi. Bu duruma şaşıran Anlı, bu bilgiyi nereden çıkardıklarını sorunca ise gelmeyince öyle zannettik yanıtını aldı. 

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