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Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı İle Gücümüz Yeter ne zaman?

Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı İle Gücümüz Yeter ne zaman? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge Anlı bu defa 'Hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER!' sloganı ile karşımıza çıkıyor. FINISH ve Müge Anlı, ATV ekranlarında hayallerinizi gerçekleştirecek yepyeni bir programa başladı. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter, her haftaiçi Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak. Müge Anlı İle Gücümüz Yeter hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

19 Şubat 2020 Çarşamba  13:02 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:02

Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı İle Gücümüz Yeter ne zaman? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. FINISH ve Müge Anlı, kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Herhafta Çarşamba günleri Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ardından yayınlanacak programda, kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimci projelerini Müge Anlı’ya anlatacaklar. Müge Anlı İle Gücümüz Yeter programına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvurusu www.gucumuzyeter.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER NE ZAMAN?

FINISH ve Müge Anlı, ATV ekranlarında hayallerinizi gerçekleştirecek yepyeni bir programa başladı. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter, her haftaiçi Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.

Müge Anlı ile Gücümüz Yeter ilk programa özel olarak bu akşam ana haberden hemen sonra ekranlara gelecek. 

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER HAKKINDA

Hanımlar… Merhaba! Çoğunuz evdesiniz. Evde de iş çok. Belki hayalleriniz, özlemleriniz var.Diyorsunuz ki: Ahh bir çıkabilsem şu mutfaktan… Ama önünüzde dağ gibi bulaşık. “Nerede o zaman. Nerede o imkân” diyorsunuz. Umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Belki de gelecekten kaygılısınız. Bakıyorsunuz dünyanın haline… Duyuyorsunuz işte. Görüyorsunuz. Suyumuz azalıyor. “Ya çocuklarım ne olacak” diyorsunuz. Endişeyle doluyor yüreğiniz. Şimdi lütfen bana kulak verin. Hemen şimdi endişeyi bırakın. Umutsuzluğu unutun. Çünkü geleceğimizi kurtaracaksak ancak biz kurtarırız. Hayallerimizi gerçekleştireceksek ancak bir gerçekleştiririz. İşte ben de bu yüzden bir mutfakta, bu mutfaktan sesleniyorum. Bırakın o bulaşığı, uzmanı halletsin. Çıkın bakalım şu kapıdan, sizi neler bekliyor neler…

Denemeye, değişmeye, başarmaya… Gücümüz yeter!

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