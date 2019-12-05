Müge Anlı ile Tatlı Sert'in programında yaşanan bir diyalog kafalarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı ATV ekranlarında sunduğu programında yaptığı "torunum var" açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'nın torunu kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İş hayatıyla gündeme gelen ve özel hayatını magazin dünyasının uzak tutan Müge Anlı hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. Müge Anlı'nın hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

MÜGE ANLI'NIN TORUNU KİM?

MÜGE ANLI'NIN TORUNU KÖPEĞİ ÇIKTI

Takipçilerin Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi “Lokum” isimli köpeği olduğunu söyledi.