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Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan konuları gündeme getiren Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu. Uzun süredir yaptığı programla gündemden düşmeyen Müge Anlı'nın hayatı da tüm takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'nın hayatı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

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Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun süredir yaptığı programla gündemden düşmeyen Müge Anlı'nın hayatı izleyenleri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu. Müge Anlı'nın hayatına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
MÜGE ANLI KİMDİR? 
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.
 

 
Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.
 

 
Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

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