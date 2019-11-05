Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Nalan Şimşek olayı işlenmeye devam ediyor. Müge Anlı Nalan Şimşek olayı nedir? Nalan Şimşek olayında son durum ne? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayboldu. Almanya'da yaşayan ablası ile kızının başına ne geldiğini öğrenmek isteyen annesi Müge Anlı'nın programındalar. Müge Anlı Nalan Şimşek olayına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MÜGE ANLI NALAN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Şimşek Hatay İskenderun’dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek’in kaybını merak eden komşularına, “Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya’ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Her şey bu açıklamadan sonra başladı. Kızının vefat ettiğini komşularından duyan Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası, Müge Anlı canlı yayınına katıldılar.

NALAN ŞİMŞEK OLAYINDA SON DURUM NE?

Müge Anlı Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında işlenen Nilgün Şimşek olayında yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekrana kilitledi.

NİLGÜN ŞİMŞEK'İN ANNESİ CANLI YAYINDA MUSTAFA ŞİMŞEK'İN İLK EŞİNİ SUÇLADI!

Nilgün Şimşek'in annesi canlı yayına katılan Mustafa Şimşek'in ilk eşini suçlayarak bilerek yaptığını ve iddia ettiği şeylerin ortalığı karıştırma amaçlı olduğunu söyledi. "Gerçekleri konuşun, hep siz yaptınız!" diyerek Mustafa Şimşek'in eşini suçlayan acılı anne iddialarına devam etti.

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"Eski eşi ve oğlu Nilgün Şimşek cinayetini biliyorlar mı?" iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Evlendiklerinde kendisinin 20, Mustafa Şimşek'in ise 17 yaşında olduğunu söyleyen kadın 27 yıl evli kaldıklarını ve arasının iyi olduğunu belirtti. İki oğlu olduğunu söyleyen kadın aynı zamanda Nilgün Şimşek'in kapı komşusu olduğu ve o sırada başka biriyle evli olduğunu belirtti. İskenderun'da yaşadıklarını ve Nilgün Şimşek'in de üç çocuğu olduğunu söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi aynı zamanda Nilgün Şimşek ile de o zamanlar çok samimi olduklarını ve arasının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Eski eşinin kimlik isminin Mustafa ancak aile arasında adının Emin olarak geçtiğini de ekleyen kadın canlı yayında Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası tarafından suçlamalara maruz kaldı. Her iki tarafında iddiaları izleyicileri ekrana kilitledi.

Canlı yayındaki ilk eş halasının vefat etmesi üzerine Mustafa Şimşek ile ayrıldıklarını, o sırada ise Nilgün Hanım'ın hala evli olduğunu söyledi. Kendisi boşandıktan sonra eski eşi Mustafa Şimşek ile Nilgün Şimşek'in evlendiğini söyleyen kadın iddialarına devam etti.