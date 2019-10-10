İstanbul Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı. Dün yaşanan Nazlı Dere cinayeti bugün Müge Anlı'da işleniyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Müge Anlı Nazlı Dere olayı nedir? Nazlı Dere olayı son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilerek katledildi. Eve gelen Hasan Dere, eşini kanlar içinde yatarken evde buldu. Müge Anlı Nazlı Dere olayı hakkında gelişmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI NAZLI DERE OLAYI NEDİR?

67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilerek katledildi. Eve gelen Hasan Dere, eşini kanlar içinde yatarken evde buldu. Dün yaşanan korkunç olayda engelli oğlunu hastaneye götüren Hasan Dere, öğle saatlerinde eve geldiğinde eşini kanlar içinde yatarken buldu.

Kapının normal bir şekilde kapalı olduğunu söyleyen Hasan Bey, eşini uyardığını kapıyı çok da dikkat etmeden herkese açtığını söyledi. Yani büyük ihtimalle Nazlı Hanım katiline kapıyı kendi açtı.

Evde altınların olduğu bir çanta bulunduğunu söyleyen Hasan Bey, çantanın normal yerinde olmadığını yerde yatan eşinin yanında olduğunu belirtti. Aile içi bir cinayetten şüphelenen Hasan Bey ve yeğeni bu nedenle programa başvurmuş.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.