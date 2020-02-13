13.02.2020 10:38 - Güncelleme: 13.02.2020 10:38

Palu ailesi ilk kez Müge Anlı'nın programında karşımıza çıkmış ve gündemde uzun bir süre kalarak Türkiye'nin konuştuğu bir konu haline gelmişti. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı geçtiğimiz ay mütalaasını açıklamıştı.. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası, diğer tutuklu 5 aile üyesi hakkında ise 17'şer yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Müge Anlı ile gündeme gelen Palu aile bugün 6. kez hakim karşısına çıkacak.

MÜGE ANLI PALU DAVASINDA SON DURUM NE?

Palu ailesi bugün 6. kez hakim karşısına çıkacak. Palu ailesi sanıklarının yazılı savunmaları alınacak. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında sona yaklaşılıyor.

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

Kocaeli'nde yaşayan Palu ailesi, Müge Anlı programına çıkana kadar kendi halinde bir aileydi.

Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.

Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.

Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'nin ise "içine cin kaçtığı gerekçesiyle" yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söyledi. İfadeye göre, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Havva Palu ifadesinde Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdüklerini de aktardı.

Bu ifade, ailenin diğer üyeleri tarafından da desteklenirken, konuyla ilgili emniyet ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve "tehdit altında" verdiğini söyledi.

İfadelerin geri çekilmesi ve o dönemde yapılan ceset arama çalışmalarının sonuç vermemesi nedeniyle soruşturma da sürüncemede kaldı.

PALU AİLESİ KİMİ SUÇLUYOR?

Palu ailesi, program boyunca gerek kayıplardan gerekse de başlarına gelen bir dizi olaydan dolayı Tahnal ailesini sorumlu tutuyor.

Palular ile Tahnallar arasında iki türlü bir akrabalık ilişkisi bulunuyor.

Havva Palu'nun kız kardeşi Emine, Tahnal ailesinin bir ferdiyle evli.

Diğer bağlantı da kayıp Meryem'in, teyzesi Emine Tahnal'ın kocasının erkek kardeşiyle evli olması. Ancak Meryem Tahnal'ın eşi 2008 yılında babası Harun Palu tarafından öldürüldü.

Palu ailesi, 2008'de kaybolan Meryem ve 2009'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Melike'nin Tahnal ailesinin fertlerinin yanında olduğunu öne sürüyor.

Palu ailesi ayrıca, Tahnal ailesinin organ mafyası, cinayet ve çocuk kaçırma gibi çeşitli suçlara bulaştığını iddia ediyor.

Programa katılan Emine Tahnal ise kendisine ve eşinin ailesine yönelik tüm iddiaları reddediyor.

Emine Tahnal, kız kardeşi ve yeğenlerinin "akli dengesinin yerinde olmadığını," kendisinin de uzun bir süredir görüşmediğini söylüyor.