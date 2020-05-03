Müge Anlı programı ne zaman başlayacak? Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı belli oldu!

03 Mayıs 2020 Pazar 14:38 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:38

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak programın neden yayınlanmadığı konusunda bilgi verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e koronavirüs nedeniyle ara verilmesinin ardından evde vakit geçirmeye başlayan güzel sunucu Müge Anlı katıldığı bir canlı yayında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman başlayacağı sorusuna da yanıt veren Müge Anlı izleyicisini sevindirdi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle program çekimlerini durma kararı alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hakkında Müge Anlı’dan yeni bir açıklama geldi. Programın yayından kaldırıldığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından merak edilmeye başlayan programın bayram sonrasında ekrana geleceği açıklandı.

2008 yılından bu yana yüzlerce cinayet çözen, kayıpları bulan, ayrı olanları kavuşturan Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Müge Anlı, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

"YER SİLMEKTEN 9 KİLO VERDİM"

Kendisine gönderilen sorulara evinin salonunda çektiği video ile cevap veren Müge Anlı, "Karantinada temizlik yapıyor musun?" sorusuna "Temizlik yapıyorum tabi. Ben annem temizlik yapmasın diye yapıyorum. Evde bir iş bölümü yaptık; annem yemek yapıyor, ben de genelde yerleri siliyorum. Bu yerleri silme mevzusu benim çok hoşuma gitti. Bu müthiş bir spormuş. Yer silmekten 9 kilo verdim.

Ben paspasla değil elimle yerleri siliyorum. Hayatım boyunca ev işi yapanlara saygı duyuyordum şimdi daha çok duymaya başladım. Ama ev işi çok nankörmüş; yemek yapıyorsun bitiyor, temizlik yapıyorsun ertesi gün yine kirleniyor. Programda bile bu kadar yorulmuyorduk biz" dedi.

MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Müge Anlı'nın Lidya Müge isminde bir kızı ve Efe isminde de bir oğlu var.