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Müge Anlı şarkısı yazarı Yasin Aydın kimdir? Müge Anlı şarkısı sözleri ne?

Müge Anlı şarkısı yazarı Yasin Aydın kimdir? Müge Anlı şarkısı sözleri ne? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan programında faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayınında kendi adına bestelenen şarkıyı dinledi. Bugün Müge Anlı'nın doğum günü. Müge Anlı'ya ekibi sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Bugün Müge Anlı'nın adına şarkı besteyen Yasin Aydın canlı yayına katıldı ve meşhur şarkıyı söyledi. Müge Anlı şarkısı yazarı Yasin Aydın ve Müge Anlı şarkısı sözlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

19.12.2019  10:20 - Güncelleme: 19.12.2019  10:20
Müge Anlı şarkısı yazarı Yasin Aydın kimdir? Müge Anlı şarkısı sözleri ne? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan programında faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayınında kendi adına bestelenen şarkıyı dinledi. Bugün Müge Anlı'nın doğum günü. Müge Anlı'ya ekibi sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Bugün Müge Anlı'nın adına şarkı besteyen Yasin Aydın canlı yayına katıldı ve meşhur şarkıyı söyledi. İşte Müge Anlı şarkısı ve yazarı Yasin Aydın hakkında merak edilenler.. 
 
MÜGE ANLI ŞARKISI YAZARI YASİN AYDIN KİMDİR? 
Müge Anlı şarkısı yazarı Yasin Aydın, bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Müge Anlı şarkısı ise Müge Anlı'ya doğum günü sürprizi yapıldı.  Yasin Aydın, 1981 Trabzon doğumlu. İlköğretim ve Lise Öğrenimini Akçaabat'ta tamamladı. 
 

 
MÜGE ANLI ŞARKISI SÖZLERİ NE? 
Derdimin dermanı olup sen beni sarar mısın
Yana yana ararım kız sende arar mısın
Dünya malı bir yana sen bir yana sevdiğim
Bunu diyem olmadı yarim sen olur musun 
 
Bir gün görürsen beni gözü yaş eli kanlı
Başkasında suç arama sensin inan tek zanlı
Kaybolan duygularım büsbütün umutlarım
Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? 

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