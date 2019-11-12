Müge Anlı Sevgi Demir Olayı nedir? Müge Anlı canlı yayınında şaşırtan olay!

Müge Anlı canlı yayınında şaşırtan olay izleyicileri şoke etti. Müge Anlı Sevgi Demir Olayı nedir? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki Sevgi Demir'in anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirdi. Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Beraber yaşadığı adamın başka bir kadına, 'ömrüm' diye hitap ettiği ve 'seni seviyorum' dediğini gören Demir, mesajların hesabını sordu. Müge Anlı Sevgi Demir Olayına dair merak edilenleri sizler için derledik.

MÜGE ANLI SEVGİ DEMİR OLAYI NEDİR?

31 yaşındaki Sevgi Demir'in anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirdi. Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında şoka uğradı.

Demir, birlikte olduğu adamın WhatsApp'ına baktığı zaman bir kadının "ömrüm" mesajını gördüğünü açıkladı. Sonra WhatsApp'ı kurcalamaya devam ettiğinde Demir, bir kadına "seni seviyorum"mesajı yazdığını gördükten sonra evden çıktığını belirtti. Müge Anlı yayınında diğer detaylar açıklandı.Sonrasında ise Demir oğlunun babası ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Demir, araştırma yaptığında oğlunun babasının hayatında çok kadın olduğunu öğrendiğini belirtti.

Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına diğer detayları da açıkladı.Demir, 8 kadının ortaya çıktığını iddia etti.