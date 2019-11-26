Müge Anlı son dakika Turgut Özyürek katili kim? Turgut Özyürek olayı nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Turgut Özyürek olayındaki son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. 18 Ekim'de Manisa'da kaybolan Turgut Özyürek’in ailesi Müge Anlı’nın programına katılmıştı. Abisi Turgut Özyürek'in bir an önce bulunmasını isteyen kardeşi Hayriye Özyürek, Müge Anlı ve ekibine tüm bildiklerini anlatmıştı. Bir haftadır programa konu olan Turgut Özyürek'in eşi hakkında dolandırıcılık ve istismar gibi birçok iddia ortaya atılmıştı. Turgut Özyürek olayına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MÜGE ANLI SON DAKİKA TURGUT ÖZYÜREK KATİLİ KİM?

1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in akıbeti bugün belli oldu. Müge Anlı, katilin de polisteki sorgusunda her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Müge Anlı Turgut Özyürek'i öldürenin karısı Necla Hanım'ın sevgilisi Hayretin olduğu açıklandı. Necla Hanım’dan 16 yaş küçük olan Hayrettin, 49 yaşındaki Necla Hanım ile evlenmek istediğini ve bu yüzden boşanmayan eşi Turgut Özyürek'i öldürdüğünü anlattı.

TURGUT ÖZYÜREK OLAYI NEDİR?

34 gündür kayıp olarak aranan emekli kanser hastası Turgut Özyürek ile ilgili Müge Anlı’da yaşanan bu çarpıcı gelişmede, programı arayan H. A.’nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Müge Anlı’nın canlı yayında N.Ö.’ye yönelttiği; “Sevgiliniz ve kocanız karşılaşmadı mı? Bu iki adam karşılaşırsa ne olur?” sorusu, tüm düğümü çözdü.

Müge Anlı’da canlı canlı yaşanan bu çarpıcı gelişmelerin üzerine olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.’nün evine baskın düzenledi. N.Ö.’nün evinde bulunan genç sevgili H.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek’i öldüren itiraf ettiği aktarılan H.A.’nın “N. ile evlenecektim. Turgut ondan boşanmıyordu. Ben de onu öldürdüm” dediği söylendi. Genç sevgili bugün Turgut Özyürek’i öldürdükten sonra attığı yeri göstermesi bekleniyor. Öte yandan N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürdüğü bilgisi paylaşıldı.