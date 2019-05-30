Müge Anlı Tatlı Sert Ecrin bebek son durum nedir? Ecrin Bebek bulundu mu üvey amca Özkan Kurnaz son dakika gelişmesi var mı?

Ecrin bebekle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savcılıktan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken vatandaşlar, “Ecrin bebek bulundu mu? Ecrin bebek olayında son durum nedir? Ecrin bebek son dakika gelişmesi var mı?” sorularına anbean yanıt aramaya devam ediyor. Kaybolduktan 22 gün sonra ayakkabı ve kıyafetleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Ecrin bebeği kim öldürdü? Savcı Çakmak’ın açıklamalarına göre, Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız” dedi. İşte Ecrin bebekle ilgili 30 Mayıs son dakika gelişmeleri…

KRİMİNAL RAPORLAR İNCELENİYOR Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, “Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız” dedi.

ÖZKAN KURNAZ'DAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI!

Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip , "Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allah'ın takdiri. Şüpheler benim üzerimde. Benim vicdanım rahat." dedi. İlk başta Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise "kurt kaçırdı" iddiasında bulundu.

“KIYAFETLERİ AİLE TEYİT ETTİ”

Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Saat 15.30 civarında çocuğun kaybolduğu evin 6 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı” diye konuştu.

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Bulunan kemik parçalarının Adli Tıp'a gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için Adli Tıp'a gönderildi” şeklinde konuştu.

KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

ECRİN'İ ŞEYTAN KAÇIRDI DEDİLER!

Müge Anlı'nın programına çıkarak Ecrin'in bulunması için yardım iseteyen aile fertlerinin ifadeleri başta ünlü sunucu olmak üzere izleyicileri de şaşkına çevirdi.

Müge Anlı Tatlı Sert programının 27 Mayıs tarihli yayınında, 1,5 yaşındaki minik Ecrin'in kaybolması ile ilgili şüpheli konumda bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini söyledi. Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım ise iddiaları doğruladı. Öte yandan günlerdir Müge Anlı'nın programında kendisini savunan Özkan Kurnaz'ın bir bahaneyle Samsun'a geri dönmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

ECRİN'İN ÖLÜMÜNE KİM SEBEP OLDU?

Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin olayında aile fertleri de savcılık tarafından incelenmeye alınmıştı. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz vefat eden eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile evlenmiş, çocuğunun babasının ise kimden olduğunu bilmediğini söylemişti. Ecrin'i en son göre üvey amca Özkan Kurnaz'ın, yeğeninin altını ve üstünü değiştirdikten sonra evde bıraktığını ve bir daha da görmediğini söylemişti. Baş şüpheli olarak görünen Özkan Kurnaz'ın internet geçmişine bakıldığında kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Kurnaz'ın cinsel içerikli sitelere girdiğini belgelerle açıklayan Prof. Dr. Şevki Sözen, yapılan aramaları da söyledi. "Sen hep delil istiyordun ya işte bunlar benim için delildir" diyen Sözen, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerde aile fertleri üzerinden aramalar yaptığını söyledi. Kan donduran gerçeklerin Müge Anlı'da ortaya çıkmasıyla herkes şoke oldu. Özkan Kurnaz'ın söz konusu sitelerde anne, yenge, kız kardeş ve yeğen gibi detayları takip ettiği açıklandı. Yapılan açıklama üzerine Ecrin'in annesi Özkan Kurnaz'a "O videoları izleyip bir şey mi yaptın" diye sordu. Üvey amca Kurnaz ise "1,5 yaşındaki bebeğe ne yapabilirim?" sözleriyle cevap verdi.

ECRİN'İN CESEDİ NEREDE VE NASIL BULUNDU?

AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.

CİNSEL İSTİSMAR EMARESİ VAR MI?

Ecrin'in parçalanmış cesedine otopsi yapılıyor. Küçük çocuğa ne olduğunu, nasıl öldürüldüğünü bu otopsi raporu ortaya çıkaracak. Minik Ecrin'in üvey amcası tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiaları vardı.

Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz'ın telefonundan çıkan internet aramalarının görüntüsü herkesi şok etmişti. Özkan'ın telefonunda cinsel içerikli sitelere giriş yaptığı ve yenge, kız kardeş gibi ensest içerikleri aradığı ortaya çıktı. Müge Anlı'da ortaya çıkarılan bu durumun sonucunda herkesin aklına aynı soru geldi... Minik Ecrin bebeğin otopsi sonucundan sonra her şey ortaya çıkacak...

AYAKKABI AYRINTISI!

Samsun'un Vezirköprü ilçesi'nde 23 gündür kayıp olan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cesedini Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları buldu. Memurlar, ormanlık arazideki dere yatağında önce küçük çocuğun ayakkabılarını farkettiler.

DENETİM YAPAN EKİPLER BULDU!

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha yakından baktıklarında ceset parçaları olduğunu gördüler. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen ekipler, dere yatağında parçalara ayrılmış olarak Ecrin'in cesedini buldular.

Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi.