Müge Anlı Tuncay Demirel olayı yeni gelişme var mı? Tuncay Demirel’in katili Nazife Demirel mi? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçileri tarafından merak ediliyor. 23 Ağustos’ta hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğü iddia ediliiyor. Söz konusu iddialar ardından ise şok edici bir itiraf geldi. Uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel, görüntüleri doğruladı. Müge Anlı Tuncay Demirel olayına dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

MÜGE ANLI TUNCAY DEMİREL OLAYI YENİ GELİŞME VAR MI?

Müge Anlı Tuncay Demirel olayı yeni gelişmeleri bugün canlı yayında gelmeye devam ediyor. Müge Anlı Tuncay Demirel olayı yeni gelişmeler gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

TUNCAY DEMİREL’İN KATİLİ NAZİFE DEMİREL Mİ?

Trafik kazasında ölen Tuncay Demirel'in ailesinin iddiaları Müge Anlı’ya damga vurdu. Afyonlu aile Tuncay Demirel'in ölümünde gelinleri Nazife Demirel’in parmağı bulunduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE İZLEDİ

Üç çocuğunun annesiyle 20 yıldır beraber olan Tuncay Demirel, iş gereği sık sık şehir dışına gidiyordu. Yine şehir dışına çıktığı bir gün internete baktığında tesadüfen eşi Nazife Demirel'in bir eğlence mekanındaki görüntülerine rastladı. İzledikleri karşısında hayrete düşen Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'a geri dönerek eşine görüntüleri sordu. Nazife Demirel, Yasin isminde birinin kendisini zorla çalıştırdığını iddia etti. "

KARISIYLA YASAK AŞKINI ARABADA GÖRDÜ

Bu olayda sonra 23 Ağustos günü Tuncay Demirel, 3 çocuğu ile aracına binip Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Bu sırada pazarda arabanın içinde eşi Nazife ile yasak aşkı Yasin'i gördü. İkili hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken Tuncay Demirel arabanın üzerine atladı. Talihsiz koca, arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü. Bu düşme sonucunda Tuncay Demirel hayatını kaybetti. Tuncay Demirel'in ölümünü şüpheli bulan aile bireyleri bu olayın cinayet olduğu iddiasıyla Müge Anlı programına başvurdu.

TUNCAY DEMİREL OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan kişi, iki aracın arasında kalarak öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.