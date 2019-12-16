Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül kayıp Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Ayrıca Zeynep hanımın kaçakçılıktan uyuşturucuya bir çok suç işlediği de iddia ediliyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Müge Anlı Zeynep Ergül olayı nedir? Zeynep Ergül kimdir, itirafları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gün geçtikçe yeni iddialar gündeme gelirken Zeynep hanımın ağabeyi Cahit Ergül çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı Zeynep Ergül olayına dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI ZEYNEP ERGÜL OLAYI NEDİR?

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım programa yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu.

ZEYNEP ERGÜL KİMDİR, İTİRAFLARI NELER?

Zeynep hanım ile ilgili programa gelen bir iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Anlı'nın açıklamasına göre Zeynep hanım yakınlarına:"Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği ortaya çıktı.

Müge Anlı ise asit konusuyla ilgili şunları söyledi "Asit olayı benim çok dikkatimi çekti. Zeynep abisi Cahit asidin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor polisler soracaklar ne oldu diye. O dönemden hatırlıyorum ben bunu". Ayrıca Zeynep Ergül'ün kızı kaybolduktan aylar sonra programa katılması da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya göre Zeynep hanım birisine gözdağı vermek için programa katıldı.

CAHİT ERGÜL'DEN İDDİALARA YANIT

Zeynep Ergül abisi Cahit Ergül'ün kocasını bıçakladığını söylemişti. Bu iddialara canlı yayına katılarak cevap veren Cahit bey kardeşinin söylediklerini yalanladı. Cahit Bey, Ercan'ı bıçaklamasının, yaralamasının mümkün olmadığını söyledi. Cahit Ergül, öyle olsa kendisine gelip hesap sorulmasının gerektiğini ifade etti ve kardeşinin iddialarını reddetti.

Cahit Ergül kuyu iddiasını da "Böyle bir kuyu var ama içinde ceset mi var başka bir şey mi var bilmiyorum" dedi. Ayrıca Cahit bey daha önceki yayında "Bu hayatta en son imam olacak kişi benim." dediği için cemaatin camiye gelmediği de ortaya çıktı. İmam olan Cahit beyin bu olaydan sonra açığa alındığı ortaya çıktı.