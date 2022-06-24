Muğla açıklarında 104 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları TCSG-1 ve KB-4303 yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 can salı içerisindeki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can salları içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.