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Muğla açıklarında 104 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 23:33 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları TCSG-1 ve KB-4303 yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 can salı içerisindeki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can salları içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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