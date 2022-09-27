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Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA27 Eylül 2022 Salı 20:13 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 45 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 63 ve can salındaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen zanlı da bota alınarak karaya çıkarıldı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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