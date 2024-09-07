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Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 20:12 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

20 GÖÇMEN YAKALANDI

Namlıalan Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada 1'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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