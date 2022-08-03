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Muğla açıklarında 38 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçeleri açıklarında 38 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

IHA3 Ağustos 2022 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
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Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu sevk etti. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ortaca ilçesi açıklarında da lastik bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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