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Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye, Datça ilçeleri açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

AA8 Eylül 2023 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Fethiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 40, Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Fethiye açıklarında ise sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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