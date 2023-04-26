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Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, deprem Muğla'nın yanı sıra Antalya'da da hissedildi.

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