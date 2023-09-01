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Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u ise yakalandı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine, Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve ekiplerce durdurulan lastik bot ve yelkenli teknede 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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