Muğla açıklarında 74 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, can salındaki göçmenlerden biri, bir süre önce İstanköy Adası'na geçtiğini, adada Yunan polisi tarafından darbedildiğini, değerli eşyalarının ve pasaportunun alındığını ifade etti.

Adada yakalanmasının ardından yanındaki 2 kişiyle birlikte can salına bindirildiklerini aktaran düzensiz göçmen, Türk karasularına itildiklerini ve denizin ortasında ölüme terkedildiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.