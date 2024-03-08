İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9663
  • EURO
    35,0772
  • ALTIN
    2233.24
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, fabrikada çalışan kadınlarla buluştu
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, fabrikada çalışan kadınlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, kadınların istihdam edildiği fabrikaları ziyaret etti.

AA8 Mart 2024 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, fabrikada çalışan kadınlarla buluştu
ABONE OL

Ayaydın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Menteşe ilçesi Salihpaşalar mevkisinde bulunan otel ve eğlence parkları için su kaydırakları üreten fabrikayı ziyaret ederek burada istihdam edilen kadınlara karanfil verdi.

Fabrikada çalışan kadın işçilerle bir süre sohbet eden Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra Ula ilçesine geçen Ayaydın, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı programa katıldı.

Kadınlarla sohbet edip karanfil dağıtan Ayaydın, Akyaka Mahallesi'nde kurulan stantları gezdi.

Ayaydın, daha sonra Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde bulunan gözlük ve mermer fabrikalarını gezerek burada istihdam edilen kadın işçilerle buluştu.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Ayaydın, işçilere karanfil verdi.

Aydın Aydın, ziyaretleri kapsamında Muğla Baro Başkanı Levent Akgün ile buluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.