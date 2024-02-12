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Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, Seydikemer ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Seydikemer ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, Seydikemer ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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Ayaydın, Seydikemer Belediye Başkanı ve başkan adayı Bayram Önder Akdenizli ile AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ardından Ören Mahallesi'ndeki alabalık üretim ve işleme tesislerini ziyaret eden Ayaydın, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım'dan sektör ve sorunları hakkında bilgi aldı.

İlçedeki sanayi esnafını da ziyaret eden Ayaydın, talepleri dinleyip seçimlerde destek istedi.

Sanayi esnafının sorunlarını bildiğini belirten Ayaydın, Fethiye ve Seydikemer'in ortak kullanacağı daha güzel ve büyük bir sanayi sitesi yapılacağını söyledi.

Ayaydın, Seydikemerlilerin her türlü sorununu seçilmeleri halinde en kısa sürede çözeceklerini kaydetti.

Ayaydın daha sonra, Seydikemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katıldı.

Aydın Ayaydın'a, ziyaretlerinde AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da eşlik etti.

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