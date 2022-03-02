İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1234
  • EURO
    15,7414
  • ALTIN
    873.709
  • BIST100
    1986.09
Güncel

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşıma kar engeli

Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 22:18
ABONE OL

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.