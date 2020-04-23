Muğla iftar vakti ve sahur saat kaçta? 2020 Muğla iftar ve sahur vakitleri Diyanet Ramazan imsakiyesi

23 Nisan 2020 Perşembe 21:34 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 21:34

Muğla Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Muğla'da yaşayan vatandaşlar, 2020 Muğla iftar ve sahur saatleri hakkında araştırma yapıyor. Muğlalı vatandaşlar 2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet iftar ve sahur imsak vakitlerini öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı olarak nitelenen ve içerisinde Kadir gecesinin de bulunduğu Ramazan’da Muğla iftar saatleri araştırılan konulardan bir tanesi. Muğla iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kuran'da 'Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır.'(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden iftar, sahur ve imsak vakti için tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Muğla için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek. İşte 2020 Muğla için iftar ve sahur vakitleri ve Muğla 2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet verileri...

MUĞLA'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Muğla'da 04:45'e kadar gerçekleşecek.

MUĞLA'DA İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Muğla'da ilk iftar vakti akşam ezanı saat 19:56'da gerçekleşecek.

MUĞLA 2020 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.