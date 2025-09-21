İSTANBUL 26°C / 19°C
Güncel

Muğla Menteşe'de feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

21 Eylül 2025 Pazar 00:33
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe'ye bağlı Devetaşı mevkiinde, 48 KN 141 plakalı araç ile 48 AR 471 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobillerden birinden düşerek uçuruma yuvarlanan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.