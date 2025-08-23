Muğla merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon: Dolandırıcılar tutuklandı

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde 49 kişinin motosiklet almak vaadiyle dolandırıldıklarını beyan ederek şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, M.E, E.Ş, B.D, L.M. ve B.M. tutuklandı, R.D, T.Ö, S.E. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalanmış, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira topladığı öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.