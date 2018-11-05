Muğla merkezli iki ilde sahte içki operasyonu: 6 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Milas KOM Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığı için zararlı olan ve ölümlere yol açan sahte içki üretimiyle ilgili çalışma yürüttü. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üreten kişilere yönelik İstanbul, Aydın, Bodrum ve Milas'ta 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 810 şişe sahte içki ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda B.B, C.B, H.K, A.B, U.K, A.T, T.Y, K.K, E.A, M.Z.Ş. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B, E.A, K.K, A.T, H.K. ve B.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.