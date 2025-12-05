İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5328
  • EURO
    49,5963
  • ALTIN
    5769.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Muğla sele teslim: Cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan araçlar trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Muğla sele teslim: Cadde ve sokaklar göle döndü
ABONE OL

Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.

MARMARİS

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.

İlçede rüzgar ve sağanak devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.