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Muğla Valisi Tavlı, hayat kurtaran ekiple bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Hatay'ın Antakya ilçesinde 39 kişiyi ve 2 hayvanı canlı olarak enkazdan çıkaran, yaklaşık 300 depremzedeye de ilk yardım müdahalesinde bulunan Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ile bir araya geldi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Muğla Valisi Tavlı, hayat kurtaran ekiple bir araya geldi
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Tavlı, MAG-AME İl Temsilcisi Barış Muştu, Genel Sekreter Arzu Şanal ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Acil Tıp Teknisyeni Büşra Gül Ertuğrul'a ve arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Depremin ardından Muğla'da kısa sürede organize olarak arama kurtarma ve sağlık ekipleri başta olmak üzere bölgeden gelen tüm ihtiyaçların karşılanması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Tavlı, ekiplerin çok zor şartlarda fedakarca görev yaptıklarını, depremzede vatandaşlara devletin ve milletin yardım elini ulaştırdıklarını ifade etti.

Bodrum, Fethiye ve Datça'dan Hatay'ın Antakya ilçesine giden 77 arama kurtarma ekibinin Gazi ve Elektrik mahallelerinde depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar 24 saat arama kurtarma çalışması yaptığı belirtildi.

Ekiplerin, 39 vatandaşı ve 2 hayvanı canlı olarak enkazdan çıkardığı, yaklaşık 300 depremzedeye de ilk yardım müdahalesinde bulunduğu öğrenildi.

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