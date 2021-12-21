Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi

DHA 21 Aralık 2021 Salı 20:50 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 20:50

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düğerek Mahallesi'nde Mesut G. ve kardeşi Mehmet G.'nin, evlerinde sahte içki üretip, sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 600 litre sahte şarap, 265 litre sahte rakı, 175 litre sahte bira ile 90 litre etil alkol, 1 kilogram karbon filtre, 15 litre tiner, 172 adet şişe mantarı, 43 pos cihazı ve 350 adet boş şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut G. ve kardeşi Mehmet G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.