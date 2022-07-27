İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8808
  • EURO
    18,1167
  • ALTIN
    986.377
  • BIST100
    2537.12
Güncel

Muğla'da 122 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 122 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Ortaca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Dişbilmez Koyu'nda çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Jandarmayı görüp kaçmaya çalışan 122 kaçak göçmen, ekiplerce yakalandı.

Kaçak göçmenler 4 tekneye bindirilerek Dalyan'da kıyıya çıkartıldı. Minibüslere bindirilen kaçak göçmenler, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.