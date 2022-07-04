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  • Muğla'da 2 bine yakın sahte içki şişesi ele geçirildi
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Muğla'da 2 bine yakın sahte içki şişesi ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 1788 şişe sahte içki ele geçirildi.

DHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, bayram tatili öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. İstanbul'dan sahte içki getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, bir kamyoneti takibe aldı.

Bugün sabah saatlerinde ilçe girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada toplam 1788 şişe sahte rakı, votka, bira ve viski ele geçirildi. Şüpheli G.T. gözaltına alındı. Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan G.T., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

  • Muğla
  • İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
  • sahte içki

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