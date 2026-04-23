23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Muğla'da 23 Nisan coşkusu: Gemiler halkın ziyaretine açıldı
Muğla'da 23 Nisan coşkusu: Gemiler halkın ziyaretine açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:33
Marmaris Limanı'nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG Tufan gemisini aileler çocuklarıyla ziyaret etti.

Marmaris Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.

Bodrum'da Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Yalıkavak Marina'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik TCSG-106 botu ise Bodrum Limanı İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Vatandaşlar çocuklarıyla askeri gemiyi incelerken askeri personelden gemi hakkında detaylı bilgi aldı.

Fethiye'de Kılıç sınıfı hücumbot TCG Zıpkın, Fethiye Limanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik TCSG-65 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Aileler çocuklarına, bazı okullar da gruplar halinde öğrencilerine askeri gemileri gezdirdi.

  • 23 Nisan
  • Marmaris Bodrum
  • Türk Deniz Kuvvetleri

ÖNERİLEN VİDEO

1,70 boyunda 70 santim genişliğinde! Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
