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Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 76 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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