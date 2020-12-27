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Muğla'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27 Aralık 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 10:28
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