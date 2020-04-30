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Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 Nisan 2020 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:17
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