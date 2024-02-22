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Muğla'da 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
Muğla'da 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, farklı zamanlarda 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, 2 lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 54 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Milas ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi sahil güvenlik personelince sağlık ekiplerine teslim edildi.

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