Muğla'da 6 araç birbirine girdi: Ekipler bölgeye sevk edildi

Muğla Sakar Geçidi'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AHY 720 plakalı aracın tekeri patladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek ikaz ışıklarını yaktı. Bu sırada arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla başlayan kazada 45 ZB 8188, 48 DP 740, 64 AEP 162, 16 J 0667 ve 48 EM 969 plakalı araçlar da birbirine girdi.

Kazanın ardından bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trafik polisleri tarafından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya devam ederken araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.