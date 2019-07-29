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Muğla'da arpa yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arpa yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

  • AA
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Ramazan Yavuz'un kullandığı 48 D 9205 plakalı arpa yüklü kamyonet, Antalya-Fethiye kara yolu Gerişburnu Sanayi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
 
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Korkut Şahin ve Ali Karaduman, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
 
Yola saçılan arpalar toplanarak çuvallara konuldu.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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