İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
Güncel

Muğla'da aşırı hız yine can aldı: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Rıfat Keskin idaresindeki otomobil TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 12:15 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:15
ABONE OL

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muğla- Aydın karayolunun Salihpaşalar Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla yönüne giden Rıfat Keskin (24) yönetimindeki 48 LL 406 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Murat Akyüz (51) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada İsmail Karakan (29) yaşamını yitirdi, sürücü Rıfat Keskin, Emre Çetin (26) ve Ömer Özgür Akaya (26) yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.