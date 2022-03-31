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Muğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evden 650 kilogram çam fıstığı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 22:50 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 22:51
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çallı Mahallesi'nde ikamet eden Mesut G'nin evindeki yaklaşık 150 bin lira değerinde 650 kilogram çam fıstığının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin aracının plakasını belirledi.

Ekipler, Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi'nde olduğu tespit edilen araçta, çalınan 650 kilogram çam fıstığını buldu.

Fıstıkları sahibine teslim eden ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen P.P, C.P. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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